Выставка Музея Востока "Россия. Ближе к Востоку" заработала на ВДНХ

Музей Востока представляет выставку "Россия. Ближе к Востоку", которая будет проходит на ВДНХ. На ней будут представлены произведения искусства народов Дальнего Востока и Северного Кавказа. Даты проведения выставки – с 5 ноября по 12 апреля.

В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась для посетителей уникальная экспозиция Музея Востока под названием "Россия. Ближе к Востоку".

На этой выставка впервые оказались рядом произведения искусства народов, которых разделяют тысячи километров, но которые все являются частью России. Здесь представлен как Восток географический, то есть Дальний Восток, так и Восток ментальный, то есть Северный Кавказ.

В павильоне №13 все желающие смогут посмотреть более ста экспонатов, созданных в последней четверти XX и в XXI веке. Произведения искусства взяты из коллекций Музея Востока в Москве и его Северокавказского филиала в Майкопе. Все они как бы ведут диалог друг с другом, так что ярко выделяются культурные особенности и национальный колорит разных народов России.

Выставка будет открыта до 12 апреля.