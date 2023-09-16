В Государственном музее Востока открылась масштабная выставка ”Восточный базар”. В экспозиции объединены жанровые наброски, портреты и пейзажи, выполненные художниками Средней Азии, Южного Кавказа и России. Среди них работы классиков XX века - Александра Волкова, Павла Бенькова, Оганеса Татевосяна, Варшама Еремяна, Владимира Фаворского.

Также представлены работы мастеров второй половины прошлого столетия: Алекпера Рзакулиева, Вагаршака Элибекяна, Евгения Кравченко, Ирины Жданко, Лали Замбахидзе и Юрия Кириченко. С живописью и графикой соседствуют предметы традиционного восточного торга и археологические артефакты. Выставка приурочена к 105-летию музея.

Татьяна Метакса, советник генерального директора Музея Востока:

Представьте себе, что вы слышите ароматы прекрасной восточной еды, что до ваших ушей доносятся звуки восточной музыки, что вокруг вас люди в ярких, пестрых одеждах, рядом чайхана, цветы. Мы с вами на восточном базаре. ”Восточный базар” открылся в Государственном музее Востока в семи залах. И чего, и кого здесь только нет. Я думаю, что на такой базар нужно прийти. Вы не сможете ничего купить, но увидите столько всего, что было сделано в течение всего XX века, совершенно невероятного.

Восточный базар издревле был не только торговым центром города, но и местом коммуникации, средоточием политической и культурной жизни. На базарах проявлялись эстетические предпочтения, присущие бытовой культуре разных народов. И, наконец, базар - это особые пространства, залитые солнцем или погруженные в таинственный полумрак, звучащие и пахнущие, по-разному окрашенные, зачаровывающие изобилием даров земли или мастерством человеческих рук.

Светлана Хромченко, куратор выставки

Весь мир воплощен в этом ”Базаре”. Базар на Востоке - это очень емкое понятие. Это не только место торга, это место, где слагались легенды, где возникала масса литературных сюжетов. Это место, где очень ярко раскрывались характеры в диалоге по поводу товара, в процессе торга. Все мы помним и наверняка каждый из посетителей вспомнит какие-то свои интересные замечания и соображения, услышанные на базаре. И это, наконец, великолепная среда, очень яркая, колоритная, незабываемая. И вот именно это мы хотели показать в своих залах в своей выставке.

Художники - люди зоркие, они обращают наше внимание на что-то очень интересное, колоритное, глубокое. И если зрители, посмотрев нашу выставку, как-то расширят свое представление, не только о Востоке, но и вообще о мире, мы будем считать нашу цель достигнутой,

- сказала Светлана Хомченко.

Выставка ”Восточный базар” в Музее Востока продлится до 19 ноября.