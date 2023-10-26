Зурабишвили отправилась в Париж без разрешения правительства

Президент Грузии вслед за премьером республики прибыла во Францию. При этом она не получила разрешение на поездку у правительства.

В четверг, 9 ноября, президент Грузии прибыла во Францию. Об этом пишут местные СМИ.

В рамках поездки Саломе Зурабишвили поучаствует в Парижском форуме мира, который стартует завтра.

В администрации президента рассказали, что президент отправилась во Францию, однако она не получила на это разрешение у правительства.

Ранее в Париж вылетел премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он тоже примет участие в форуме.