Зурабишвили отправилась в Париж без разрешения правительства

Президент Грузии вслед за премьером республики прибыла во Францию. При этом она не получила разрешение на поездку у правительства.
В четверг, 9 ноября, президент Грузии прибыла во Францию. Об этом пишут местные СМИ.
В рамках поездки Саломе Зурабишвили поучаствует в Парижском форуме мира, который стартует завтра.
В администрации президента рассказали, что президент отправилась во Францию, однако она не получила на это разрешение у правительства.
Ранее в Париж вылетел премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он тоже примет участие в форуме.
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