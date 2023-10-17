Россия и США провели двусторонние очные консультации

Российские и американские представители провели двусторонние отношения, сообщили в МИД РФ. Когда именно состоялась очная встреча, в ведомстве не уточнили.

Не так давно состоялся очный раунд двусторонних консультаций между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ.

"Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым "раздражителям" в наших отношениях"

– замглавы МИД

По словам Сергея Рябкова, стороны пока далеки друг от друга по многим вопросам.

"Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет"

– замглавы ведомства

Он подчеркнул, что каналы диалога между сторонами сейчас сведены к минимуму.