Больше 1,7 млн туристов посетили Азербайджан за этот год

Азербайджанскую Республику посетили свыше 1,7 млн путешественников за десять месяцев этого года. Это на 30% больше, чем в прошлом году за этот же период.

Туристический поток в Азербайджан вырос на 30% в сравнении с прошлым годом. В 2023 году с января по октябрь страну посетили свыше 1,7 млн туристов. В прошло году эти показатели за такой же период составили 1,3 млн иностранных граждан. Информацию об этом опубликовало Госагентство по туризму республики.

В публикации агентства отмечается, что чаще всего в качестве туристов в республику приезжают граждане России. Так, например, в октябре АР посетили более 50 тыс российских туристов. Это свыше 28% от всего числа иностранных путешественников.

На втором месте граждане Турции. В прошло месяце в республику приехали 34,8 тыс турецких граждан.

Замыкает тройку лидеров по числу иностранных туристов в АР Исламская Республика Иран. В октябре Азербайджан посетили 17,1 тыс иранских подданных.