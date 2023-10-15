Центральная Азия заинтересовалась туризмом в Азербайджане

Опубликовано: 13:52, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Граждане стран Центральной Азии стали чаще посещать Азербайджан. С начала года в республику прибыло свыше 95 тыс туристов из стран региона.

С января этого года Азербайджан принял 95,8 тыс туристов из стран Центральной Азии, это почти на 30% больше прошлогодних показателей, сообщает Госагентство АР.

Больше всего в Азербайджан прибыло казахстанских туристов – 42,1 тыс человек. Далее идут Узбекистан (почти 28 тыс), Туркменистан (18,5 тыс), Кыргызстан (3,8 тыс), Таджикистан (3,4 тыс).

Стоит добавить, что за 9 месяцев 2023 года в Азербайджан приехали более 1,5 млн туристов, что на 32% больше, чем в 2022 году.