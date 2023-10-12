Россия, Азербайджан и Центральная Азия договорились о горных курортах

Опубликовано: 10:46, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи состоялся форум представителей горных курортов России, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Участники международной встречи обсудили развитие Евразийского альянса горных курортов, в рамках которого создаются международные стандарты горных маршрутов.

В Сочи был организован международный форум горных туристических территорий, в котором участвовали представители Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и России. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества стран и развития единых стандартов работы горных курортов в рамках ЕАГК.

Летом этого года российский курорт "Роза Хутор" совместно с казахстанским курортом "Шымбулак" и узбекским курортами "Амирсой" положили начало Евразийскому альянсу. Предполагается, что создание альянса поможет обмену знаниями и развитию курортов в горах.

Кроме этого, основными целями ЕАГК являются продвижение активного отдыха среди населения, повышение квалификации работников курортов и создание единых стандартов работы. Единые стандарты работы повысят качество предоставляемых услуг.

Представитель курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный в своем выступлении отметил, что гористая местность составляет немалую часть стран-участниц международного форума. Это повод, чтобы объединить знания и опыт в становлении активного туризма.

"Горные территории занимают 10 процентов площади Казахстана, 21 процент Узбекистана, 53 процента Российской федерации, 65 процентов Азербайджана. Все это создает предпосылки для развития горного туризма, при этом международное сотрудничество является ключом к успеху"

- Хворостяный

Фестивали горных курортов

При содействии ЕАГК планируется работа фестивалей горных курортов. Первый из них состоится на территории самого популярного горного курорта в России "Роза Хутор" в марте 2024 года. Фестиваль соединит в себе деловую встречу представителей курортов и развлекательные мероприятия для туристов.

Университет

Также участники международного форума заявили о реализации плана по открытию профессионального университета ЕАГК, в котором смогут обучаться и повышать квалификацию сотрудники горных курортов, входящих в альянс.