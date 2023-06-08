Роза Хутор, Шымбулак и Амирсой будут связаны системой скидок

Опубликовано: 23:22, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три горнолыжных курорта России, Казахстана и Узбекистана к новому зимнему сезону объединятся в единый турмаршрут. Туристам обещают акции и привилегии на курортах объединения.

Для любителей активного зимнего отдыха к новому сезону будет создан первый межгосударственный горный турмаршрут. Он объединит популярные курорты России - "Роза Хутор", Казахстана - "Шымбулак" и Узбекистана - "Амирсой".

Три этих горных курорта будут предлагать отдыхающим выгодные предложения в рамках единой системы.

Три курорта подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и начали совместную работу в этом направлении.

"Осенью после регистрации Евразийского альянса горных курортов мы откроем межгосударственный туристический горный маршрут, объединяющий все три наших курорта - "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой". Для этого мы создадим единую систему привилегий для гостей горных курортов, которая поспособствует росту турпотока"

– Роза Хутор

Стимулировать взаимный поток туристов горнолыжные курорты планируют скидками на проживание, прокат оборудования, скипасы. Турист, отдохнувший на одном курорте, сможет получить привилегии на двух других, пишет ТАСС.

Где находятся горнолыжные курорты?

Роза Хутор находится в горах Сочи в Краснодарском крае, туристы отдыхают здесь как зимой, так и летом.

Шымбулак или Чимбулак - один из самых популярных курортов на просторах СНГ, он расположен недалеко от Алматы.

Амирсой - крупнейший горнолыжный курорт Узбекистана. Открытый в 2019 году неподалеку от Ташкента, он отличается ультра-современной инфраструктурой.