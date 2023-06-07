Роза Хутор проведет 12 июня лыжный экстрим-фестиваль

Опубликовано: 2:05, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт Роза Хутор приглашает провести День России на снежных склонах. В горах 12 июня пройдет фестиваль Hot Snow Battle. Снег специально привезут с высокогорья.

Фестиваль горнолыжного экстрима Hot Snow Battle проведут на курорте Роза Хутор 12 июня.

Несмотря на то, что мероприятие проходит летом, снег на трассах будет настоящим - его привезут с высокогорных склонов.

«Любители джиббинга покажут все, на что они способны, прямо на главной площади курорта, рядом с Ратушей. Экстремалы будут соревноваться в мастерстве скольжения и в выполнении различных трюков на лыжах или сноуборде по джиббинг-фигурам на настоящем снегу»

– пресс-служба курорта

Поучаствовать в соревнованиях смогут спортсмены старше 18 лет. В рамках фестиваля они пройдут квалификацию, где покажут трюки, а затем лучшие сразятся в финале.

Также в программе снежного летнего праздника вело-шоу и музыкальные выступления.