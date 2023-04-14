На "Роза Хуторе" рассказали об открытии летнего сезона

Опубликовано: 15:55, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце апреля на курорте "Роза Хутор" стартует новый летний сезон. Его начало ознаменуется беговым фестивалем, который начнется 29 апреля.

Горный курорт "Роза Хутор" готовится к скорому открытию летнего сезона.

С 21 апреля будут проведены необходимые работы на основных канатных дорог курорта, а также на родельбане. С 21 по 27 апреля на "Роза Хуторе" будет функционировать только подъемник "Стрела", добраться до Олимпийской деревни можно будет на бесплатных микроавтобусах.

"Летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах",

– информирует пресс-служба популярного курорта.

К первым числам мая, когда ожидается всплеск потока туристов, будут вновь запущены канатки и горные подъемники на "Роза Хуторе".

Отметим, что все горные курорты в Сочи завершают зимний сезон в разное время. Дольше всего кататься на лыжах можно в "Красной Поляне" - до 10 мая.