Когда закроют горнолыжные курорты в Сочи?

В Сочи постепенно завершается сезон горнолыжников - скоро трассы уйдут на летний перерыв. Разные курорты закрываются в разное время - с 15 апреля по 10 мая.
Горнолыжные курорты Сочи уже скоро закроют трассы - сезон катания подходит к концу, рассказали в АТОР.
Все курорты перестанут ждать лыжников в разное время.
- Курорт "Газпром" закроет трассы 15 апреля
- На "Розе Хутор" нельзя будет кататься с 21 апреля.
- Трассы "Красной Поляны" будут доступны до 10 мая.
Итоги сезона в Сочи
В администрации Кубани оценили подходящий к концу сезон как удачный. В общей сложности краевые курорты с декабря по март приняли свыше 2,5 млн туристов.
Только Красную Поляну за январь, февраль и половину марта посетили почти 700 тыс человек. А "Роза Хутор" в феврале преодолела порог в 15 млн отдыхающих.