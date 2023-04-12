Когда закроют горнолыжные курорты в Сочи?

Опубликовано: 18:44, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи постепенно завершается сезон горнолыжников - скоро трассы уйдут на летний перерыв. Разные курорты закрываются в разное время - с 15 апреля по 10 мая.

Горнолыжные курорты Сочи уже скоро закроют трассы - сезон катания подходит к концу, рассказали в АТОР.

Все курорты перестанут ждать лыжников в разное время.

Курорт "Газпром" закроет трассы 15 апреля

На "Розе Хутор" нельзя будет кататься с 21 апреля.

Трассы "Красной Поляны" будут доступны до 10 мая.

Итоги сезона в Сочи

В администрации Кубани оценили подходящий к концу сезон как удачный. В общей сложности краевые курорты с декабря по март приняли свыше 2,5 млн туристов.

Только Красную Поляну за январь, февраль и половину марта посетили почти 700 тыс человек. А "Роза Хутор" в феврале преодолела порог в 15 млн отдыхающих.