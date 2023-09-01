"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Ургенч

Крупнейший российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" – с 15 декабря возобновляет полеты в узбекский Ургенч, это уже пятое направление авиаперевозок в Узбекистан из Москвы.

Буквально через месяц, 15 декабря, из московского аэропорта Шереметьево в воздух поднимется авиалайнер Airbus A320, который возьмет курс на город Ургенч в Узбекистане.

Решение возобновить рейсы в популярный у туристов город приняла крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", они будут регулярными и будут выполняться с частотой четыре раза в неделю, передает Podrobno.uz.

По понедельникам, средам и воскресеньям самолет из Москвы будет вылетать в 13:30 и прилетать в Ургенч в 19:20 по местному времени. В пятницу аэробус авиакомпании будет вылетать чуть позже – в 14:00, посадка в Ургенче у него будет проходить в 19:55.

Обратный вылет из Ургенча будет проходить позже – в понедельник, среду и воскресенье в 20:40 по местному времени, в Шереметьево лайнер приземлится в 22:50. По пятницам вылет будет проходить в 21:15, посадка в Москве – в 23:25.

Урченч станет пятым по счету городом Узбекистана, в который летает "Аэрофлот" - сейчас лайнеры российской авиакомпании летают в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.