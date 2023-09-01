Россияне выбирают Узбекистан

Турпоток из России в Узбекистан вырос почти в два раза. Увеличение вылетов способствовало наплыву туристов из России. Популярные направления – Самарканд, Бухара, Ургенч.
Количество российских туристов в Узбекистане продолжает расти, за шесть месяцев этого турпоток увеличился почти в 2 раза, пишет пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.
"Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тыс человек"
- посольство РУ в России
Там отметили, что Узбекистан популярен среди россиян за счет увеличения количества авиарейсов. Популярностью пользуются Самарканд, Ташкент, Фергана, Бухара и Ургенч.