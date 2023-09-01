РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россияне выбирают Узбекистан

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турпоток из России в Узбекистан вырос почти в два раза. Увеличение вылетов способствовало наплыву туристов из России. Популярные направления – Самарканд, Бухара, Ургенч.

Количество российских туристов в Узбекистане продолжает расти, за шесть месяцев этого турпоток увеличился почти в 2 раза, пишет пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.

"Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тыс человек"

- посольство РУ в России

Там отметили, что Узбекистан популярен среди россиян за счет увеличения количества авиарейсов. Популярностью пользуются Самарканд, Ташкент, Фергана, Бухара и Ургенч.

Дагестан стал лидером по росту турпотока этим летом

Дагестан стал лидером по росту турпотока этим летом

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version