Россияне выбирают Узбекистан

Опубликовано: 23:24, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток из России в Узбекистан вырос почти в два раза. Увеличение вылетов способствовало наплыву туристов из России. Популярные направления – Самарканд, Бухара, Ургенч.

Количество российских туристов в Узбекистане продолжает расти, за шесть месяцев этого турпоток увеличился почти в 2 раза, пишет пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.

"Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тыс человек"

- посольство РУ в России

Там отметили, что Узбекистан популярен среди россиян за счет увеличения количества авиарейсов. Популярностью пользуются Самарканд, Ташкент, Фергана, Бухара и Ургенч.