ХАМАС больше не контролирует север сектора Газа – ЦАХАЛ

Радикальное движение ХАМАС утратило контроль над северной частью территории сектора Газа, утверждает представитель израильской армии обороны. Мирные жители, по его словам, переходят на юг сектора.

Палестинская организация ХАМАС лишилась контроля над северной частью одной из двух палестинских территорий – сектора Газа, такое заявление сделал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, около 50 тыс мирных жителей сектора эвакуировались на юг сектора.

"Они покидают (северную часть Газы), так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода"

— представитель израильской армии

Хагари заверил, что гуманитарный коридор для мирного населения с севера на юг сектора будет действовать и завтра. ХАМАС же, убежден он, продолжит утрачивать контроль на севере.

Кроме того, пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что руководство движения ХАМАС оказалось отрезано от поддержки, и подчеркнул, что израильские военные продолжат преследовать его лидеров.

Напомним, текущее обострение палестино-израильского конфликта началось месяц назад, 7 октября. Радикалы ХАМАС вторглись в южную часть Израиля, захватив заложников из нескольких десятков стран мира. Кроме того, из сектора Газа был совершен массовые ракетный обстрел, фактически прорвавший знаменитый "Железный купол". В тот же день премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начинает войну против ХАМАС.