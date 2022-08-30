Премьер Грузии приедет в Париж

Грузинский премьер совершит визит в столицу Франции. Он примет участие в Парижском форуме мира. Премьер приедет в Париж по приглашению Эммануэля Макрона.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили совершит визит в Париж, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Гарибашвили приедет во Францию по приглашению руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона. Он примет участие в Парижском форуме мира.

Стоит добавить, что форум в Париже пройдет с 10 по 11 ноября. В нем примут участие мировые лидеры. Помимо этого, у грузинского премьера запланированы встречи на высшем уровне.