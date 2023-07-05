Брюссель потребовал от Тбилиси следовать внешней политике ЕС

Грузия может получить статус страны-кандидата в ЕС. Однако стране были выдвинуты условия. В частности, следование внешней политике ЕС.

Глава Еврокомиссии заявила о том, что Грузия должна получить статус страны-кандидата в ЕС. ЕК опубликовала отчет о том, что страна выполнила 12 рекомендаций для получения соответствующего статуса.

«Грузия должна получить статус кандидата, так как она действительно предприняла шаги»

– Урсула фон дер Ляйен

Однако перед страной были выдвинуты 9 условий, в частности, от Грузии потребуется следование внешней политике ЕС.

Окончательное решение о получении желанного статуса Грузия получит после одобрения Евросовета.

Напомним, что летом прошлого года, властям Грузии было заявлено о том, что страна может получить желаемый статус после выполнения 12 условий.