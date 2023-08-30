Ильхам Алиев принял военный парад в Ханкенди

В Ханкенди сегодня прошел Парад Победы, который приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Военный парад, посвященный третьей годовщине Победы во второй Карабахской войне, прошел сегодня в городе Ханкенди (Карабахский экономический район Азербайджана).

В торжествах приняли участие президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, первая леди, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

В праздничном параде приняли участие подразделения министерства обороны Азербайджана, Внутренних войск Министерства внутренних дел страны, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и спецназа. Также участники парада смогли увидеть трофейную военную технику противника, захваченную в ходе боев в 44-дневной войне.

Карабах – это Азербайджан!

Как подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, парад азербайджанской армии в Ханкенди, принимаемый верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым – символ начала новой эпохи в истории Южного Кавказа. "Сегодня особый день. 8 ноября 2020 года, с освобождением Шуши, был положен конец Карабахской войне. В тот день благодаря стратегическому расположению Шуши на высоте над Ханкенди оккупационные силы Армении оказались в полном окружении, отрезанные от последнего пути снабжения (через Лачин). Подвиг, совершенный азербайджанским спецназом, поднявшимся по горам к Шуше с самой неприступной стороны, вошел в историю военной науки – и вместе с тем в историю Южного Кавказа, потому что после завершения боев в Шуше у армянских захватчиков не осталось возможностей для сопротивления освободительной армии Азербайджана. Азербайджан действительно победил оккупантов именно в тот день, 8 ноября", - прежде всего сказал он.

"Два Дня Победы – в 2021 и 2022 годах – Азербайджан праздновал в переходном периоде, согласившись дать время остаткам ВС Армении на добровольный выход с азербайджанских территорий в Карабахском экономическом районе, а местным армянам – на подготовку к реинтеграции в правовое поле Азербайджанской Республики, гражданами которой они по факту являются. К сожалению, Армения и сепаратисты в Ханкенди решили, что переходный период будет неопределенно долгим, и вместо урегулирования послевоенных вопросов стали заниматься организацией военного реванша. Пользуясь уязвимостями в транспортном режиме Лачинского коридора, Ереван в течение двух лет завозил в Ханкенди оружие, мины и солдат, попутно пытаясь раздуть антиазербайджанскую кампанию в мире, а сепаратисты укрепляли боевые позиции в тех местах, где война остановилась в ночь на 10 ноября 2020 года. После того, как Баку легитимно установил пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге и тем самым остановил поток оружейной контрабанды, Армения только усилила конфликтную риторику и провокационные действия в Карабахе. Когда армянские боевики начали минировать азербайджанские дороги, стало ясно, что дальше так продолжаться не может – и всего одни сутки потребовались для того, чтобы сепаратизму в Ханкенди был положен конец", - отметил Андрей Петров.

"В итоге сегодня, в третью годовщину Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне, военный парад проходит в Ханкенди, и принимает его президент Ильхам Алиев. Никаких остатков сепаратизма на территории Азербайджана больше нет. О реванше в Армении, окончательно принужденной к миру, не вспоминают. Если три года назад завершилась Карабахская война, то сегодня исчезли даже сценарии ее повтора в каком-либо будущем. Южный Кавказ стабилизирован. И сегодняшний парад – это не свидетельство конца прежней эпохи затяжного регионального конфликта (она все же кончилась 1,5 месяца назад, 20 сентября), а символ новой истории региона. Истории мира на Южном Кавказе. Пусть Армения продолжает затягивать и саботировать переговоры по вопросам коммуникаций, делимитации границы и репараций, но все это – вопросы, решаемые мирными методами, а главное, значимой военной угрозы от Еревана больше не исходит. 8 ноября 2023 года мы празднуем победу не только Азербайджана, но и всего региона. Победу мира над войной", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".