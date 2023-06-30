Лачин празднует День Победы

В азербайджанском Лачине, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, сегодня проходит грандиозное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Специальное представительство президента Азербайджанской Республики и ООО "Бакинская Служба благоустройства" проводят праздничный марш в Лачинском районе.

Стартовал он на Площади флага в Лачине под величественную мелодию Государственного гимна Азербайджана, наряду с жителями города в нем принимают участие военнослужащие ВС Азербайджана, передает Trend.

Шествие под аккомпанемент оркестра движется к территории под названием Сейрангах города Лачин, после чего здесь пройдут оркестровые выступления, конкурсы и шоу для детей.

Затем на бульваре Лачин пройдет праздничный концерт, в котором примут участие известные азербайджанские исполнители. Завершит мероприятие праздничный банкет.