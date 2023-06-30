Азербайджан празднует День Победы

Три года назад, 8 ноября 2020 года, победоносная азербайджанская армия вошла в историю, освободив от оккупации город Шуша в Карабахе. Эта дата стала в Азербайджане Днем Победы.

В течение 44 дней азербайджанская армия неуклонно шла к Шуше. Шушинская операция стала венцом пути к Победе в Карабахе, а ее освобождение - событие, которое когда-то казалась мечтой - 8 ноября - стало реальностью.

Три года назад Победа, ставшая торжеством азербайджанской национальной мощи и предметом особой гордости азербайджанского народа, была увековечена распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Учитывая историческое значение освобождения города Шуша от оккупации, 8 ноября было объявлено Днем Победы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в официальных аккаунтах в социальной сети фотопубликацией по случаю 8 Дня Победы.

Президент и верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отмечает историческое значение освобождения Шуши.

"Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это – день нашей славной Победы!"

- Ильхам Алиев

Народ Азербайджана с Победой в соцсетях поздравила и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Поздравляю всех с Днем Победы, ставшим торжеством нашей национальной гордости! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!"

- Мехрибан Алиева

По случаю всенародного праздника на улицах и проспектах Баку маршируют азербайджанские военнослужащие, их марши проходят в сопровождении военных оркестров.

Армейские колонны маршируют в центре города, от дворца Гейдара Алиева через проспект Бюль-Бюля, киноцентр Низами, проспект Нефтяников и площадь Азадлыг. Марши проходят на Аллее шехидов, возле комплекса Flame Towers, у парка Г.Мусабекова, по проспекту Гусейна Джавида, возле парка Гусейна Джавида, по улице Самеда Вургуна, у Парка офицеров, Бакинского государственного цирка и памятника И.Насими.

Кроме того, марши азербайджанских военнослужащих в сопровождении военных оркестров проходят в Гяндже, Барде, Физули, Лачине и Зангиланском районе.