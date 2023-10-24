Израильские военные не покинут сектор Газа

В секторе Газа после операции ЦАХАЛ останутся израильские военные. Израиль таким образом хочет обезопаситься от появления в будущем новых радикальных движений.
Победа Израиля над ХАМАС не будет означать, что израильские военные покинут сектор Газа, рассказал старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.
"Когда это закончится и мы победим ХАМАС, будет важно не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС. Нет смысла делать все это и затем возвращаться в самое начало. Здесь [в Газе] придется обеспечить присутствие израильских сил безопасности"
– Регев
По словам советника Нетаньяху, сохранение контингента "не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу", сообщает телеканал CNN.
Напомним, израильские силы вошли в палестинский анклав 27 октября. Обострение конфликта началось 7 октября после нападения ХАМАС.
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