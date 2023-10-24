Дарчиашвили едет в Бельгию обсуждать вопрос получения статуса кандидата

Уже завтра руководитель грузинского МИД отправится в столицу Бельгии. В ходе поездки он пообщается с еврокомиссаром, курирующим вопросы расширения ЕС.

В среду, 8 ноября, глава МИД Грузии прилетит в Брюссель. Об этом рассказали в самом министерстве.

"8 ноября 2023 года министр иностранных дел Илья Дарчиашвили посетит с визитом Брюссель. В рамках визита он встретится с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи"

– пресс-служба

Центральными темами встречи станут представленный в среду доклад Еврокомиссии, вопрос получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, а также шаги, сделанные Тбилиси на этом пути.

Ожидается, что в среду ЕК обнародует доклад, в котором будет дана оценка выполнению Грузией рекомендаций, необходимых для предоставления ей статуса кандидата.