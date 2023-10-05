Когда заселят первый ЖК в Шуше?

Возвращаясь в родную Шушу вынужденные переселенцы уже получают ключи от квартир. В ближайшем будущем двери для гостей распахнет новый ЖК.

Первый жилой комплекс, возведенный в Шуше, будет заселен уже в первом квартале будущего, 2024 года. Ключи от квартир получат семьи бывших выуженных переселенцев, вернувшихся на родину.

Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов во время визита главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на место строительства ЖК.

По его словам, жилой комплекс расположится на восьми гектарах и будет включать 23 здания. Планируется, что все строительные работы будут завершены в конце этого года.