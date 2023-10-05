Шуша стала туристической столицей ОЭС

Жемчужина Карабаха город Шуша выбрана туристической столицей ОЭС – такой статус она получит на период 2026 года, рассказали в МИД АР.
Азербайджанская Шуша через несколько лет станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества, рассказали в МИД АР.
Выбор в пользу знаменитого города был сделан в ходе заседания министров туризма. Мероприятие проходило в иранском Ардебиле.
Участники рассмотрели перспективы туристического сотрудничества стран ОЭС и обсудили шаги по его развитию.
Затем было проведено голосование. По его итогам Шушу и выбрали туристической столицей ОЭС на 2026 год.
Данное решение было внесено в Ардебильскую декларацию – документ был подписан по итогам встречи.
Напомним, в следующем году Шуша станет культурной столицей исламского мира. А в текущем году азербайджанский город выступал в роли культурной столицы тюркского мира.