Шуша стала туристической столицей ОЭС

Опубликовано: 17:01, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жемчужина Карабаха город Шуша выбрана туристической столицей ОЭС – такой статус она получит на период 2026 года, рассказали в МИД АР.

Азербайджанская Шуша через несколько лет станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества, рассказали в МИД АР.

Выбор в пользу знаменитого города был сделан в ходе заседания министров туризма. Мероприятие проходило в иранском Ардебиле.

Участники рассмотрели перспективы туристического сотрудничества стран ОЭС и обсудили шаги по его развитию.

Затем было проведено голосование. По его итогам Шушу и выбрали туристической столицей ОЭС на 2026 год.

Данное решение было внесено в Ардебильскую декларацию – документ был подписан по итогам встречи.

Напомним, в следующем году Шуша станет культурной столицей исламского мира. А в текущем году азербайджанский город выступал в роли культурной столицы тюркского мира.