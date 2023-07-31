Приговор Вагифу Хачатряну вынесли в Баку

Судья огласил приговор Вагифу Хачатряну в Баку.
Гражданин Армении Хачатрян проходит обвиняемым по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района.
Сегодня председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев озвучил приговор, согласно которому Хачатряна приговорили к 15 годам лишения свободы.
Напомним, гражданин РА Вагиф Черкезович Хачатрян, ранее объявленный в международный розыск в связи с геноцидом в Мешали, был задержан на пункте пропуска "Лачин" летом. После задержания Хачатрян был взят под стражу.
Что сделал Вагиф Хачатрян?
В декабре 1991 года преступная группировка, в состав которой входил Хачатрян, лишила жизни 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с их законного места жительства в селе Мешали, расположенном в Ходжалинском районе.
Было открыто уголовное дело по ст.103 (геноцид) и ст.107 (депортация или принудительное переселение населения) УК АР, пострадавшими по нему проходят 59 человек.