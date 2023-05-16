ДОВСЕ: страны НАТО приостанавливают участие в договоре

Государства-члены Североатлантического альянса приняли решение отказаться от участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Сегодня ДОВСЕ был полностью денонсирован Россией.

Договор об обычных вооружениях в Европе в скором времени фактически покинут страны НАТО, такое заявление распространил Североатлантический совет.

"В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам"

– Совет

В заявлении подчеркивается, что за решение о приостановке участия выступили все страны НАТО

Намерение на время прекратить участие в ДОВСЕ подтвердили в британском Форин офисе. В дипломатическом ведомстве уточнили, что Лондон совместно с союзниками намерен создать и реализовать меры для стабилизации. Отмечается, что они будут добровольными.

Что касается США, то источник в Госдепе назвал дату, когда Вашингтон приостановит участие в ДОВСЕ – это произойдет ровно через месяц, то есть 7 декабря, пишет WSJ.

Что такое ДОВСЕ?

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году. В 1999 году в Стамбуле была заключена обновленная версия, однако ее ратифицировали всего четыре страны – РФ, Беларусь и Украина, а также Казахстан. До 2007 года ситуация не изменилась, и РФ заявила о приостановке участия в ДОВСЕ. В 2023 году Москва полностью денонсировала договор.