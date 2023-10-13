Нефть снова падает в цене

Цены на фьючерсы на сырую нефть сегодня на старте торгов ускорили падение, а нефть марки WTI даже упала в цене ниже психологической отметки в $80 за баррель.

С приходом последнего месяца осени в мире продолжается сезонное снижение цен на нефть, а сегодня утром оно ускорилось, свидетельствуют данные торгов.

Скорость снижения цен на эталонные сорта нефти сегодня утром выросла до 1%, а стоимость нефти марки WTI даже опустилась ниже психологической отметки в $80 за баррель впервые с 29 августа, передает РИА Новости.

Дешевеют и январские фьючерсы на нефть марки Brent – цена на нее снижалась на 1,2%, до $84,16 за баррель.

Что касается декабрьских фьючерсов на WTI, то они упали на 1,21%, и сейчас нефть торгуется по $79,84 за баррель.