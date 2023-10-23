Израиль готов пропускать гумпомощь в сектор Газа

Власти Израиля выразили согласие с необходимостью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, но отказались от прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC заявил, что власти Израиля согласны на предоставление гуманитарной помощи и активно сотрудничают с американскими партнерами в этом вопросе, однако отметил, что израильские власти готовы пойти на "небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников, но прекращения огня пока не будет.

"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы - час здесь, час там - у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников"

- Биньямин Нетаньяху

Также израильский премьер высказал свою точку зрения на то, кто в будущем должен управлять Газой, передает РИА Новости.

"Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС. Думаю, у Израиля будет ответственность за общую безопасность на неопределенный период, потому что мы видели, что бывает, когда у нас нет такой ответственности"

- Биньямин Нетаньяху

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", утром 7 октября Израиль подвергся атаке радикального палестинского движения ХАМАС. Впоследствии радикалы заявили о том, что ими было выпущено по территории страны более 5 тыс ракет. Также сообщалось, что на территорию Израиля проникли палестинские боевики. В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны", военная операция была названа "Железные мечи". В настоящее время израильские военные проводят операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных лиц.