Строительство порта Анаклия идет по плану – власти Грузии

Работа над созданием глубоководного порта Анаклия продолжается штатно, без каких-либо неожиданностей. В том, что все идет по плану, заверил грузинский вице-премьер.

Воплощение проекта первого для Грузии глубоководного порта Анаклия в жизнь проходит планово, такое заявление сделал вице-премьер и министр экономики.

"В связи с портом Анаклия мы идем по плану. Здесь у нас нет никаких сюрпризов, никаких проблем или неудобств"

– Леван Давиташвили

По его словам, пока реализация проекта находится на стадии решения юридических вопросов. Условия для будущего тендера почти определены.

Вице-премьер пообещал, что конкурс будет проходить в максимально конкурентных условиях.

Давиташвили добавил, что все согласованные заранее сроки выполняются не только в юридической, но и в инвестиционной части проекта.