Окончена ротация миротворцев в Карабахском экономическом районе

Минобороны РФ сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Свернут еще один наблюдательный пост.

Ротация миротворцев завершилась в Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны России.

"Ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для планового ремонта завершены"

– МО РФ

Кроме того, в ведомстве заявили и о сворачивании миротворцами еще одного наблюдательного поста. Он расположен в Шушинском районе.

Отметим, что в общей сложности за последние полтора месяца свернуто 26 постов: 10 наблюдательных и 16 временных наблюдательных.

Российские миротворцы были временно размещены на территории Азербайджана согласно Трехстороннему заявлению, ознаменовавшему победу Азербайджана в 44-дневной войне и капитуляцию Армении. Документ был подписан в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и РФ.