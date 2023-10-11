Кремль определил судьбу миротворцев в Карабахе

Опубликовано: 12:40, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопрос дальнейшего пребывания российских миротворцев в Карабахе будет решаться с Азербайджаном. Ереван в этом обсуждении участвовать не будет.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил о том, что будущее миротворческого контингента в Карабахском районе Азербайджана будет обсуждаться с Баку.

«С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана»

– Дмитрий Песков

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что условия пребывания российских миротворцев в Карабахе серьезно скорректированы.