Миротворцы РФ свернули посты в Аскеранском районе Карабахского района

Опубликовано: 20:25, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабахского региона Азербайджана.

Минобороны России проинформировало о том, что российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабахского региона Азербайджана.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе»

– Минобороны России

Ранее российское оборонное ведомство информировало о том, что российский миротворческий контингент свернул временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Агдере, Аскеранском и Шушинском районах Карабахского региона Азербайджана.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о завершении процесса разоружения сепаратистов: со кладов было изъято 66, 1 млн боеприпасов.