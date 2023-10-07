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Миротворцы РФ свернули посты в Аскеранском районе Карабахского района

Миротворцы РФ свернули посты в Аскеранском районе Карабахского района
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабахского региона Азербайджана.

Минобороны России проинформировало о том, что российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабахского региона Азербайджана.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе»

– Минобороны России

Ранее российское оборонное ведомство информировало о том, что российский миротворческий контингент свернул временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Агдере, Аскеранском и Шушинском районах Карабахского региона Азербайджана.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о завершении процесса разоружения сепаратистов: со кладов было изъято 66, 1 млн боеприпасов. 

Свернуты еще три поста российских миротворцев в Карабахе

Свернуты еще три поста российских миротворцев в Карабахе

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