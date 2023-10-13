Турция оказала Блинкену холодный прием

Госсекретарь США прибыл в Анкару. Его встретил темный зал аэропорта, американский посол и представитель МИД Турции. Гостю такого ранга впервые оказан столь холодный прием.

В столицу Турции прибыл ночью госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленного гостя встречали не по протоколу, информирует газета Akşam.

В аэропорту Блинкена не приветствовал ни один из высших чинов Турции. У трапа ожидали посол США в Турции Джефф Флейк, замглавы Анкары, а также представитель турецкого МИД. При этом Флейк, встречая Блинкена, держал руку в кармане. Кроме того, было выключено освещение у VIP зала в аэропорту.

Турецкие СМИ отмечают, что подобный прием иностранному гостю высокого ранга оказывается впервые. В Анкару Блинкен прибыл на встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Главная тема встречи - ситуация в Газе. Также дипломаты затронут вопрос о членстве Швеции в НАТО и поставки истребителей F-16.

Напомним, Анкара призывает к немедленной остановке боевых действий в Газе и готова стать гарантом урегулирования палестино-израильского кризиса.