Сможет ли Блинкен повторить трюк Киссинджера на Ближнем Востоке?

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США демонстрируют силу потенциальным врагам Израиля, но опасаются большой региональной войны.

В 1973 году, в разгар войны Судного дня, в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Генри Киссинджер. На встрече с премьер-министром Израиля Голдой Мейр он дал понять, что Вашингтону будет сложно поддержать Израиль, поскольку бороться с арабским миром опасно. Есть риск не только остаться без ближневосточной нефти, но и попасть в лобовое столкновение с СССР.

Сегодня, когда идут боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ, ситуация несколько иная. США не зависят от нефтяного импорта из Персидского залива, и война с Россией из-за Палестины исключена. Москва не планирует вмешиваться в ситуацию силовым путем и призывает стороны выполнить решения ООН о создании Палестинского государства. При этом, как и в 1973 году, США чувствуют себя обязанными защищать Еврейское государство.

С этой целью США отправили в Средиземное море два авианосца. Британия тоже направила два корабля королевских ВМС. Вашингтон таким образом направляет сигналы недругам Израиля, что в случае эскалации и коллективного давления американцы будут защищать своего союзника.

Приехавший в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен об этом и говорил на пресс-конференции по итогам встреч: "Послание, которое я несу Израилю, – вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя самостоятельно, но, пока Америка существует, вам никогда не придется это делать. Мы всегда будем на вашей стороне".

Вместе с Блинкеном в Тель-Авив приехал глава Пентагона Ллойд Остин. США и Израиль готовы координировать свои действия как в секторе Газа, так и в случае региональной войны. При этом пока информации о намерении ВС США принять участие в наземной операции ЦАХАЛ в Газе нет.

К силовому сценарию в США, похоже, готовы. На начальном этапе цель США будет состоять в том, чтобы прикрывать своими ВМС израильскую наземную операцию в секторе Газа. При потенциальном подключении к боевым действиям "Хезболлы" и других проиранских групп американские военные могут нанести удары в Ливане и Сирии. При самом радикальном сценарии, если подключится Иран (хотя такой сценарий крайне маловероятен), Пентагон будет сдерживать и КСИР.

Все это сценарии. Из них наиболее вероятный пока что - наземная операция в секторе Газа. Она еще не началась, и в ткущий момент американской дипломатии необходимо убедить своих региональных союзников проявить сдержанность. С этой целью Блинкен посетит Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Другая цель этих переговоров может состоять в просьбы оказать давление на ХАМАС.

Судя по воинственному настрою ЦАХАЛ и Биньямина Нетаньяху, Израиль не готов на перемирие. Цель уничтожить ХАМАС уже обозначена. Дана команда на эвакуацию 1,1 млн палестинцев из Газы. Однако исключать того, что челночной дипломатией Блинкен может склонить к переговорам как ХАМАС (через арабские государства), так и Израиль, не стоит. В 1973 году Киссинджеру это удалось. Он договорился с египетским лидером Анваром Садатом о прекращении боев с Израилем, после чего военные действия пришлось остановить и Сирии. Хотя сейчас сам Киссинджер говорит о необходимости полного уничтожения ХАМАС, задача добиться расположения арабских стран и Турции не отменяется.

Да, сейчас США не зависят от арабской нефти. Но терять ОАЭ, КСА, Иорданию, Египет и Турцию в условиях, когда усилий США и ЕС оказывается недостаточно для поддержки Киева в противостоянии с Россией, губительно для американской внешней политики. США потеряют Ближний Восток, если Израиль совершит массовые убийства мирного населения в Газе. Даже если Египет и страны Залива не вступят в войну по своим соображениям (военно-экономические издержки и более раннее официальное признание Израиля), рост антиамериканизма обеспечен.