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Блинкен прилетел в Тель-Авив мирить Израиль и Палестину

Блинкен прилетел в Тель-Авив мирить Израиль и Палестину
© Фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое ближневосточное турне, в ходе которого он проведет встречи с руководством Израиля и Палестины.

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена сегодня приземлился в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион, пишет агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

"Блинкен приземлился в Израиле"

- Рейтер

Визит госсекретаря США в Израиль проходит в рамках его более широкого ближневосточного турне, в ходе которого Блинкен проведет ряд встреч с официальными лицами Израиля и Палестины, основной темой обсуждения станет ситуация в регионе.

Сегодня Энтони Блинкен встретится с высокопоставленными представителями израильского правительства, чтобы помочь им в переговорах об освобождении захваченных ХАМАС заложников, в числе которых есть и американские граждане. Еще одной темой для обсуждения станет организация гуманитарного коридора для выхода мирных жителей сектора Газа перед возможной крупномасштабной операцией по зачистке территории от палестинских боевиков.

На завтра, 13 октября, запланирована встреча Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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