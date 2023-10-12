ЦАХАЛ атаковал подземные убежища ХАМАС

Опубликовано: 10:31, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по сети туннелей движения ХАМАС в секторе Газа, где нашли убежище террористы элитного подразделения "Нохба", возглавлявшего субботнюю атаку.

Минувшей ночью израильские истребители в секторе Газа нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС "Нохба", боевики которого стояли во главе субботней атаки на Израиль, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса

"Считайте, что в секторе Газа есть один слой для гражданских лиц и один слой для ХАМАС"

- пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус

Туннели, которыми испещрены подземные территории сектора Газа, используются для транспортировки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля.

"Здесь их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы в первую очередь наносим удары по командирам, высшим руководителям ХАМАС во всех эшелонах власти. Что бы это ни было, если это принадлежит ХАМАС, мы наносим удар"

- пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус

ЦАХАЛ нанес серию ударов по оперативным командным центрам ХАМАС, используемым боевиками, которые 7 октября проникли в израильские общины, окружающие сектор Газа, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.