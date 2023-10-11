Израиль готов уничтожить ХАМАС

Опубликовано: 19:57, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посольство Израиля в России заявило о готовности ликвидировать ХАМАС. Там добавили, что ликвидация организации является самой главной целью, а далее – освобождение заложников.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль готов воевать до полного уничтожения организации ХАМАС.

Он заявил, что перед Израилем на сегодняшний день стоят две цели – полная ликвидация палестинского движения и освобождение всех заложников.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".

Отмечается, что жертвами эскалации конфликт стали свыше тысячи мирных граждан по обе стороны.