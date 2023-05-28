Бывший кандидат в лидеры Турции Кылычдароглу уступил место главы республиканцев

Кылычдароглу покинул пост лидера оппозиционной партии республиканцев. На его место пришел чиновник от провинции Маниса Озгюр Озель.

В центральной оппозиционной партии Турции сменился ее глава. Кемаль Кылычдароглу 13 лет был председателем Народно-республиканской партии. Ему на смену пришел депутат, представляющий провинцию Маниса Озгюр Озель. В процессе проходящих сегодня ночью выборов Кылычдароглу не мог собрать нужное количество голосов.

«Сегодня я прощаюсь с постом председателя с решением, принятым делегатами нашего конгресса. Я хотел бы поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Наш новый председатель — Озгюр Озель, который был избран председателем правления. Я поздравляю вас и желаю вам успехов»

- Кемаль Кылычдароглу

На состоявшихся выборах Кемаль Кылычдароглу получил всего 536 голосов. За его главного конкурента Озгюра Озеля было отдано 812 голосов.

Кылычдароглу баллотировался в лидеры государства в мае этого года. Он был основным конкурентом нынешнего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кылычдароглу прошел во второй этап, где уступил место лидера страны Эрдогану.