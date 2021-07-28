Вестник Кавказа

Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро Европы

Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На завершающихся в Монпелье соревнованиях россиянке продемонстрировали отличные результаты. Сейчас в копилке сборной три медали – золото, серебро и бронза.

Россиянка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг уступила сопернице из Франции, завоевав бронзу, на проходящем во Франции чемпионате Европы.

Таким образом, в предпоследний день первенства в копилке российской сборной одна медаль высшей пробы, серебро и бронза. Золото и бронзу России принесли Дарья Курбонмамадова и  Сабина Гилязова.

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