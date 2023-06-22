РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дзюдоисты Тасоев и Таймазова выступят на этапе Большого шлема в Монголии

Дзюдоисты Тасоев и Таймазова выступят на этапе Большого шлема в Монголии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
23 июня в Улан-Баторе стартует этап Большого шлема. Участниками соревнований в составе российской сборной станут дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова.

Чемпион мира по дзюдо 2023 года Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова будут выступать на этапе Большого шлема в Улан-Баторе.  Об этом проинформировали в пресс-службе Федерации дзюдо России.

«Чемпионы мира Инал Тасоев, Арман Адамян и Яго Абуладзе, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио МадинаТаймазова выступят в составе нашей команды на одном из самых рейтинговых турниров Мировой серии – „Большом шлеме“ в Улан-Баторе»

– пресс-служба

Уточняется, что жебьевка первенства пройдет 22 июня. Первенство стартует в ледовом дворце SteppeArena с 23 и продлится до 25 июня.

Дагестанские дзюдоисты завоевали медали на Кубке России 

Дагестанские дзюдоисты завоевали медали на Кубке России 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version