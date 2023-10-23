Вестник Кавказа

Израиль отреагировал на отзыв посла Турцией

Израиль отреагировал на отзыв посла Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Израиля негативно отреагировало на отзыв турецкого посла. В МИД еврейского государства подчеркнули, что подобные жесты не способствуют сохранению двустороннего диалога.

Власти еврейского государства предупредили Анкару, что отзыв диппредставителя не способствует продолжению конструктивного диалога.

«Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему террористической организацией (ХАМАС – прим. ред.)… является еще одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС»

– МИД Израиля

Далее в ведомстве напомнили, что в результате атаки радикалов ХАМАС на территорию Израиля погибли 1,4 тыс мирных жителей. В настоящее время террористы используют мирное население Газы в качестве живого щита.

«ХАМАС - подлинный враг палестинского народа и совершает военные преступления и преступления против человечности»

– МИД Израиля

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