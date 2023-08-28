В Кремле высказались о состоянии российской экономики

Официальный представитель Кремля рассказал о сюрпризах в российской экономике. Такого не прогнозировали даже в Минэкономразвития.
Пресс-секретарь главы российского государства заявил о том, что отечественная экономика демонстрирует великолепные результаты.
«Рост экономики России по итогам года ожидается на 2,8%, это великолепный и неожиданный даже для властей результат»
– Дмитрий Песков
Далее он отметил, что результаты очень хороши. Более того, в правительстве такого не ожидали: в частности, Минэкономразвития публиковало прогноз, в котором фиксировался экономический рост на уровне 1,2%.
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