Вестник Кавказа

В Кремле высказались о состоянии российской экономики

В Кремле высказались о состоянии российской экономики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель Кремля рассказал о сюрпризах в российской экономике. Такого не прогнозировали даже в Минэкономразвития.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил о том, что отечественная экономика демонстрирует великолепные результаты.

«Рост экономики России по итогам года ожидается на 2,8%, это великолепный и неожиданный даже для властей результат»

– Дмитрий Песков

Далее он отметил, что результаты очень хороши. Более того, в правительстве такого не ожидали: в частности,  Минэкономразвития публиковало прогноз, в котором фиксировался экономический рост на уровне 1,2%.

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