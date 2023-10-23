В РФ сообщили о подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией готовится в настоящее время, сообщили в Совбезе РФ. Там отметили, что для соглашения есть все предпосылки.

Подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией ведется в настоящее время. Такое заявление сделал сегодня секретарь Совбеза РФ.

По словам Николая Патрушева, Москва контактирует с обеими сторонами.

"В связи с карабахской проблемой предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Ведется подготовка мирного договора между этими государствами"

– секретарь Совбеза

Он также подчеркнул, что видит предпосылки для подписания мирного соглашения.

"Сейчас, вы знаете, президент России проводил очень большую работу, очень позитивную работу, чтобы эти отношения были нормализованы. Сейчас есть все предпосылки для подписания мирного договора"

– Николай Патрушев

Напомним, в конце октября премьер Армении заявил о согласовании трех основополагающих принципов мира и урегулирования армяно-азербайджанских отношений.