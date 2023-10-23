Лавров и Абдоллахиян призвали остановить огонь в секторе Газа

Руководители внешнеполитических ведомств России и Ирана пообщались по телефону. В ходе беседы обсуждались последние события в секторе Газа.

В пятницу, 3 ноября, главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном российским ведомством.

Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна стала обстановка в секторе Газа. Выразив обеспокоенность ситуацией в анклаве, стороны призвали как можно скорее остановить огонь.

"Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению"

– МИД РФ

Глава российского ведомства рассказал своему коллеге из ИРИ об усилиях Москвы по линии Совбеза ООН, целью которых является скорейшая деэскалация и перевод конфликта в политико-дипломатическое русло.

Помимо этого, собеседники коснулись других тем, которые представляют интерес для обеих стран.