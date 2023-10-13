Вестник Кавказа

США предлагают создать палестинское государство

США предлагают создать палестинское государство
© Фото: соцсети Госдепа
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что единственный способ достичь мира между сектором Газа и Тель-Авивом – это формирование собственного государства для народа Палестины.

Лишь одним верным выходом для того, чтобы урегулировать отношения между сектором Газа и Тель-Авивом является формирование двух отдельных государств для двух народов. Такую информацию озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен в процессе сегодняшней пресс-конференции, которая проходила в Тель-Авиве.

"Возможно, лучший путь, даже, я бы сказал, единственный путь, это решение создать два государства для двух народов. Это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность для еврейского и демократического Израиля, а также единственный способ для палестинцев реализовать их законные чаяния - создать собственное государство"

– Энтони Блинкен 

Кроме этого, Блинкен сказал, что Америка продолжает вести переговоры с партнерами о дальнейших действиях после того, как ХАМАС будет ликвидирован.

Ранее отмечалось, что за приостановку боевых действий в секторе Газа выступил глава США Джо Байден. Он призвал прекратить огонь для того, чтобы стороны смогли освободить заложников.

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