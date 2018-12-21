ГА ООН поставила заслон героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН сегодня принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и расовой дискриминацией в любых ее формах.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, за которую проголосовали 112 стран, выступили против 50, а воздержались 14 государств.

"Странам следует принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны"

- резолюция ГА ООН

В документе говорится, что решительному осуждению подлежат инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Также авторы резолюции настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми возможными средствами, включая законодательные.

Резолюция решительно осуждает любые формы обучения, пропагандирующие расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.