SOCAR и "Татнефть" проложили дорожную карту

В Баку состоялось подписание дорожной карты SOCAR и "Татнефти". Участие в мероприятии принял и глава Минэкономики Азербайджана.

Азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в церемонии подписания дорожной карты по сотрудничеству между компаниями SOCAR и "Татнефть".

На своей странице в соцсети Х он сообщил, что в Баку состоялась встреча руководителя SOCAR Ровшана Наджафа с гендиректором "Татнефти" Наилем Магановым.

Стороны обменялись мнениями о выгодных направлениях сотрудничества двух компаний. SOCAR и "Татнефть" намерены реализовывать проекты в энергетической отрасли и заниматься совместным производством.

"Реализация дорожной карты по сотрудничеству, подписанной между компаниями SOCAR и "Татнефть" в рамках встречи, будет способствовать расширению партнерства"

- Микаил Джаббаров