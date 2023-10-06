"Лукойл" поможет SOCAR с переработкой нефти в Турции

Опубликовано: 10:52, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Лукойл" предоставит SOCAR кредит в размере $1,5 млрд. Эти деньги пойдут на переработку российской нефти в Турции. Поставки возобновятся с октября этого года.

Российская компания "Лукойл" поможет азербайджанской нефтекомпании SOCAR с переработкой нефти. Госнефтекомпания АР получит кредит в размере $1,5 млрд для возобновления переработки российской нефти, которая поставляется на завод SOCAR в Турции, пишет Reuters.

"Частный российский производитель нефти "Лукойл" предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тысяч баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть"

- Reuters

Издание пишет, что до лета этого года STAR продал около 100 тыс баррелей нефти марки Urals в сутки, но постепенно сокращал объемы закупок, а в период августа-сентября прекратил их полностью. После выдачи кредита возобновление поставок нефти возобновится с октября 2023 года.

Отмечается, что «Лукойл» будет поставлять Urals на STAR с октября 100 тыс баррелей, что эквивалентно половине мощности завода.