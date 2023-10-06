"Лукойл" поможет SOCAR с переработкой нефти в Турции

Российская компания "Лукойл" поможет азербайджанской нефтекомпании SOCAR с переработкой нефти. Госнефтекомпания АР получит кредит в размере $1,5 млрд для возобновления переработки российской нефти, которая поставляется на завод SOCAR в Турции, пишет Reuters.
"Частный российский производитель нефти "Лукойл" предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тысяч баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть"
- Reuters
Издание пишет, что до лета этого года STAR продал около 100 тыс баррелей нефти марки Urals в сутки, но постепенно сокращал объемы закупок, а в период августа-сентября прекратил их полностью. После выдачи кредита возобновление поставок нефти возобновится с октября 2023 года.
Отмечается, что «Лукойл» будет поставлять Urals на STAR с октября 100 тыс баррелей, что эквивалентно половине мощности завода.