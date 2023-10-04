Нефтяники одобрили заградительные пошлины на экспорт топлива из РФ

Положительное решение о введении заградительных пошлин на поставки топлива из России было вынесено сегодня на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Об этом рассказали в Кабмине РФ.
В мероприятии приняли участие представители руководства Минэнерго и ФАС, а также думских профильных комитетов. Присутствовали на совещании и руководители нефтяных компаний.
"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта"
– пресс-служба правительства
В ходе встречи Новак заверил, что власти продолжают работать над разработкой и реализацией системных решений, которые призваны сбалансировать рынок топлива.