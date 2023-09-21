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Россия бессрочно запретила экспорт топлива

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Запрет на экспорт из РФ дизельного топлива и бензина введен бессрочно. Пересмотр мер будет возможен после реакции рынка и стабилизации ситуации.

Ограничение на поставки за границу бензина и дизеля введено в России бессрочно, уточнили сегодня в Минэнерго.

"Сейчас она [мера] введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов"

– первый замглавы ведомства Павел Сорокин

Внутренний рынок быстро ощутит результат от такой меры, топливо получат отечественные аграрии, цены нормализуются.

"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет"

– Сорокин

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