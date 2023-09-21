Россия бессрочно запретила экспорт топлива

Запрет на экспорт из РФ дизельного топлива и бензина введен бессрочно. Пересмотр мер будет возможен после реакции рынка и стабилизации ситуации.
Ограничение на поставки за границу бензина и дизеля введено в России бессрочно, уточнили сегодня в Минэнерго.
"Сейчас она [мера] введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов"
– первый замглавы ведомства Павел Сорокин
Внутренний рынок быстро ощутит результат от такой меры, топливо получат отечественные аграрии, цены нормализуются.
"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет"
– Сорокин