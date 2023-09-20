Новак рассказал о ситуации с топливом в России

Опубликовано: 17:33, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России нет дефицита топлива, его производство увеличилось. Цены на топливо балансируются правительством, подготовлены новые меры, сообщил Новак.

В России не наблюдается нехватки топлива, а цены на него балансируются, рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, цены на топливо внутри страны необходимо держать, не допускать их повышения.

"Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и видим, что последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется"

– Новак

Вице-премьер допустил, что в случае необходимости для баланса цен может быть оперативно реализовано «более кардинальное решение», в Минэнерго готовы к такому развитию ситуации.

В России возник дефицит бензина?

Топлива в стране достаточно, заверил вице-премьер, поставки идут в различные регионы.

"У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году"

– Новак